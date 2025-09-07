Bofo Bautista reaparece tras polémico video dando ‘mordida'

En los últimos días Adolfo Bautista, histórico jugador de Chivas se ha visto envuelto en una nueva polémica alejado de las canchas pero muy cerca de la corrupción, pues el exfutbolista fue captado en video dando supuestos sobornos a policías en la ciudad de Guadalajara. Ante estos señalamientos, 'Bofo' Bautista reaparece en redes sociales con un enigmático mensaje.

Bofo Bautista reaparece | IMAGO7

Después de varios días guardando absoluto silencio, 'Bofo' Bautista publicó en su cuenta de X un misteriosos video que es de la autoría del influencer Daniel Habif, este acompañado de un corto pero contundente mensaje: mentira.

"No hay juicio lanzado que no regrese, no hay una burla que tu hayas sembrado que no florezca. Cada palabra es una semilla y todo lo que siembras, tarde o temprano te lo vas a comer", dice un fragmento del video que subió 'Bofo' a redes sociales.

A pesar de que 'Bofo' Bautista no desmiente directamente las acusaciones que hay en su contra, parece que este es un mensaje relacionado a todas las personas que lo han señalado en los últimos días.

Bofo Bautista manda misterioso mensaje | IMAGO7

Redes sociales explotan vs 'Bofo' Bautista

El internet no olvida y la mayoría de los comentarios que los usuarios de X (antes Twitter) son en contra del futbolista y la mayoría de estos mensajes tienen una palabra en común: corrupto.

Usuarios explotan contra 'Bofo'