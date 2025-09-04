¿Problemas con la ley? Bofo Bautista es captado dando supuesto soborno y el video ya es viral

Escándalo de una exfigura rojiblanca. En México, no es sorpresa enterarse de casos de corrupción por parte de policías de tránsito, que suelen dejar en libertad a infractores y perdonar multas a cambio de unos cuantos billetes.

La noticia toma relevancia cuando es algún deportista, jugador de la Liga MX, o incluso personajes que ya están retirados, el que se ve involucrado en estos actos. Y así le ocurrió a Adolfo "Bofo" Bautista, legendario jugador de Chivas, a quien se observa en un presunto acto de soborno en un video que circula en redes.

El Bofo se hizo viral en redes sociales | MEXSPORT

¿Soborno? Así se vio a 'Bofo' Bautista

En la grabación se observa al exjugador de Chivas dentro de una camioneta de lujo conversando con dos oficiales que lo detuvieron. Mientras dialogan, Bautista toma su cartera y posteriormente entrega lo que parece ser un billete, tras recibir de vuelta una identificación.

Bautista es una de las principales figuras del Rebaño | MEXSPORT

Después del intercambio, las oficiales de tránsito se retiran sin aplicar una multa ni remitir el vehículo. La toma concluye mostrando a las uniformados dentro de su patrulla, aparentemente guardando el supuesto dinero. Hasta ahora, ni Adolfo Bautista ni las autoridades tapatías han emitido declaraciones sobre el hecho.

El bofo Bautista captado in fraganti hoy en la zona de andares. ¿De a cuanto habrá sido el billete para la autoridad? 🤔 pic.twitter.com/TzuNWxicp8 — Los Líderes (@_los_lideres) September 4, 2025

Contexto de la corrupción en México

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, México ocupa el lugar 140 de 180 países evaluados, con una calificación de 26 de 100 puntos. Esto lo ubica como el peor calificado entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El exfutbolista no se ha manifestado al respecto | MEXSPORT