¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre Chivas y León?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara no quieren perder ritmo en el parón por Fecha FIFA y ahora sostendrán un amistoso desde Chicago ante León de Eduardo Berizzo de cara al Clásico de Clásicos del Apertura 2025.

Con el nombre de ‘Tour Rebaño’ el conjunto rojiblanco llega al SeatGeek Stadium, Chicago, Illinois, para ver algunos futbolistas que puedan ser interesantes para Gabriel Milito que tiene varias bajas por llamados a la Selección Mexicana y rehabilitación.

Liga MX l IMAGO7

Los elementos que estarán disponibles destacan las novedades de Robinho Romero (Portero) y Diego Covarrubias (Mediocentro) ambos jugadores que militan para Chivas Sub-21. Entre los experimentados están Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Erick Gutiérrez y compañía.

Actualidad en el AP2025

Chivas no vive su mejor momento en el Apertura 2025, el Rebaño llega a esta cita tras perder en casa ante Cruz Azul y por ahora naufragan en los últimos lugares solo por encima de Querétaro y Puebla quienes son 17 y 18 de la tabla.

Por su parte, León llega con un envión anímico tras imponerse por goleada ante Gallos Blancos y por ahora son novenos con 10 unidades producto de tres victorias, un empate y tres derrotas.

DT's l IMAGO7

¿Chivas vs León?

Todo está listo para el encuentro que se realizará en el SeatGeek Stadium, Chicago, Illinois, y lo podrás seguir a través de Amazon Prime para México y Telemundo Deportes para Estados Unidos.

Fecha: 7 de septiembre

Hora: 14:00 hrs

Estadio: SeatGeek Stadium

Transmisión: Amazon Prime

Chivas l IMAGO7



