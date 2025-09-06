Fans de Taylor Swift explotan contra jugador de Chargers que golpeó a Travis Kelce

Recién comenzó la temporada 2025 de la NFL y Travis Kelce ya se ha convertido en protagonista, pues, además de anotar una vez en el juego de Brasil contra Chargers, fue tendencia en redes sociales por una jugada polémica.

Durante el tercer cuarto, el ala cerrada de Chiefs fue agredido por el liniero defensivo, Teair Tart, luego de una jugada de bloqueo. Las imágenes del fuerte golpe rápidamente inundaron las redes, causando indignación.

CAPTURA

Miles de comentarios repudiaron la acción de Tart, especialmente porque no fue expulsado del partido. Sin embargo, hubo algunas publicaciones que llamaron la atención, pues provenían de un grupo en particular.

Cientos de fans de Taylor Swift, cantante con la que recientemente Kelce se comprometió, cargaron con todo en contra del jugador de Chargers en sus más recientes posteos de Instagram.

"Esta es mi primera y única advertencia antes de que vaya por todo tu linaje. Nunca vuelvas a tocar a Travis Kelce de esa manera", escribió la usuaria @tayloralisonswift_mother1989.

Otra internauta, @cameron_liss, expresó: "Te metes con el prometido de Taylor, te metes con nosotras".