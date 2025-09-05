Reportero no sabía que estaba entrevistando a la hija de Salvador Cabañas

Durante las celebraciones de la clasificación de Paraguay al Mundial, un reportero se topó con la hija de Cabañas

Álex Martínez
5 de Septiembre de 2025
Mía Cabañas fue entrevistada tras el empate de Paraguay
Mía Cabañas fue entrevistada tras el empate de Paraguay | FOTO TOMADA DEL VIDEO

La fiesta en Paraguay fue total luego de que la selección albirroja consiguió su boleto al Mundial de 2026 tras empatar con Ecuador, poniendo fin a una larga ausencia de 16 años en la máxima justa futbolística. Miles de aficionados tomaron las calles para celebrar la histórica clasificación, en medio de un ambiente de algarabía y orgullo nacional.

Entre la multitud, una joven captó la atención de los presentes y de los medios: Mía Cabañas, hija del legendario Salvador Cabañas, ídolo del futbol paraguayo y recordado por sus goles con la selección. Con apenas 20 años, Mía acudió a la celebración portando la camiseta albirroja con el mítico número 10, aquel que su padre defendió con entrega en la última etapa de su carrera internacional.

 

 

“Me hubiera gustado verlo jugar, sería muy lindo, igual estamos felices”, declaró emocionada durante los festejos de la afición por la clasificación el Mundial

El recuerdo de Salvador Cabañas sigue presente en el futbol paraguayo. Su último gol con la selección fue el 10 de octubre de 2009 en la victoria 2-1 sobre Venezuela, resultado que selló el pase al Mundial de Sudáfrica 2010. Sin embargo, el histórico delantero no pudo asistir a aquella cita debido al trágico accidente que truncó su carrera.

Cabañas jugando con América | MEXSPORT

