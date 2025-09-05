¿Reportero de televisión? Don Beto reaparece en redes y sorprende con nueva etapa

Tras el éxito obtenido por parte de Don Beto, mismo que lo ha llevado a firmas de autógrafos en distintos lugares, esta vez el fanático universitario ha hecho una nueva aparición en redes sociales con una nueva faceta, pues durante el partido de Pumas vs Atlas, se dedicó a grabar un reportaje que posteriormente publicó.

Don Beto ha ganado mucha fama a través de redes | Captura

Nueva faceta de Don Beto

El reportaje de Don Beto narra lo que sucede alrededor del partido antes, durante y después, ya que las imágenes que el aficionado graba desde su propio teléfono muestran su llegada al Estadio Olímpico Universitario, en donde resalta los detalles que acompañan un partido como la comida, el clima y más.

Ya dentro del inmueble, Don Beto recurre a ciertos momentos del juego grabándose con la cámara frontal, relatando alguna acción de peligro, incluso el final, mismo que se vio acompañando de una torrencial lluvia, la cual no impidió que los aficionados festejaran mientras el 'nuevo reportero' documentaba la victoria.

¿Don Beto se mantendrá en esta nueva etapa?

Quien alguna vez fuera el autor de nuevas porras para el equipo universitario, se ha dado a conocer por ser parte de algunas conferencias en las que ha sido invitado, para posteriormente convivir con el público presente. Ahora, de manera personal, el aficionado ha optado por subir reportajes de los partidos a los que asiste.

Los aficionados de Pumas se han expresado al respecto, algunos a favor, ya que lo toman con humor; no obstante, hay algunos otros que están totalmente en contra, ya que ha captado mucho la atención, lo cual consideran innecesario.