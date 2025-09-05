‘Le mando un beso’ Integrante de la Casa de los Famosos 'coquetea' a jugador del América

Una de las participantes del reality de Televisa reconoció su aprecio por el equipo y lanzó guiño a futbolista

REDACCIÓN RÉCORD
5 de Septiembre de 2025
Actriz Mariana Botas
Actriz Mariana Botas | IG:@marianabotasl

Como era de esperarse, el reality de Televisa, ‘La Casa de los Famosos’, volvió a dar de qué hablar en su nueva temporada, esta vez, fue la recién eliminada, Mariana Botas, quien se encargó de contar cómo vive su pasión por el futbol.

Mariana Botas | IG:@marianabotasl

‘El único que hay, el América’

Tras convertirse en la participante eliminada de la semana, Mariana apareció en un programa de TUDN, donde se le cuestionó a que equipo le iba, a lo que la actriz no dudó ni un segundo en declararse fan de las Águilas del América.

“Evidentemente al único que hay, al América obviamente. Toda mi familia le va al América, mi papá nos llevaba al estadio y mi abuelo también le iba al América, entonces es de familia”, declaró Botas.

Fidalgo y Maximin | @Alvaro10fidalgo

Lo sorprendente de la entrevista vino después de decir a que equipo le iba, pues la actriz tampoco tardó en declarar quién era su jugador favorito, además de mandarle un ‘peculiar’ saludo.

Álvaro Fidalgo, le mandó un beso y un abrazo enorme, y todo el éxito igual a Maximin”, concluyó Mariana Botas luego de confesar su cariño por el Tricampeón de México.

Jugador del América, Álvaro Fidalgo | @Alvaro10fidalgo

TE PUEDE INTERESAR

Bofo Bautista es captado dando supuesto soborno y el video ya es viral

Empelotados | 04/09/2025

¿Problemas con la ley? Bofo Bautista es captado dando supuesto soborno y el video ya es viral
Fox está cerca de 'robar' estrella a ESPN para el Mundial 2026

Empelotados | 04/09/2025

Fox está cerca de 'robarse' a Álvaro Morales de ESPN para el Mundial 2026
¿Hubo golpes? Andrés Vaca revela que árbitro de la Liga MX lo confrontó en un hotel

Empelotados | 02/09/2025

¿Hubo golpes? Andrés Vaca revela que árbitro de la Liga MX lo confrontó en un hotel
Te recomendamos
Shakira muestra cómo se inundó su camerino previo a concierto en Estadio Corregidora
Futbol

LO ÚLTIMO

 