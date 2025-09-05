Shakira muestra como se inundo su camerino previo a su concierto en Estadio Corregidora

Shakira hizo historia en México con su tour "Las Mujeres ya no lloran", pero una de sus presentaciones se vio afectada por las inclemencias del clima en el Estadio Corregidora, casa de los Gallos Blancos.

Al día siguiente después del concierto, la cantante colombiana compartió en sus historias de Instagram un par de fotos y videos de su camerino inundado con la frase: "Miren mi camerino antes del concierto de anoche".

El camerino | Captura de pantalla

Día inolvidable

El percance provocó un retraso de un par de horas en el inicio del show. Sin embargo, ni la intérprete ni los asistentes perdieron el ánimo, y finalmente el concierto se llevó a cabo con gran energía y momentos memorables para el público queretano.

A pesar del inconveniente, la presentación de Shakira en Querétaro se consolidó como una de las más comentadas de la gira, tanto por el imprevisto del camerino inundado como por la entrega de la artista en el escenario.

El Estadio | @shakiralmynlWT