Shakira sigue facturando en México: rompe récord por un millón de boletos vendidos

Shakira lo volvió a hacer. La superestrella colombiana ha superado el millón de boletos vendidos en México con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, consolidando su lugar como una de las artistas internacionales más queridas y taquilleras del país.

“Se trata de una cifra sin precedentes y de una declaración de impacto tan poderosa como el récord histórico de sus 12 fechas agotadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Un millón de boletos... ¡en un país de 129 millones de habitantes!”, informó su equipo.

La gira de Shakira todavía no termina y continúa durante todo agosto / FB: @shakira|

Tras romper marcas en la capital mexicana, Shakira lleva su potencia escénica a otras ciudades del país. Este 2025, la gira recorrerá Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Monterrey, Querétaro, Jalisco, Puebla y Veracruz, además de nuevas fechas en la CDMX.

Gira histórica para México

Las cifras no mienten: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se perfila como una de las giras más exitosas en la historia del entretenimiento en vivo en México, no solo por su venta récord, sino por el nivel de producción, interacción con los fans y respuesta masiva en cada ciudad.

“Shakira continúa arrasando en cada escenario mexicano, llevando su energía, carisma y poderosa conexión con el público a nuevas ciudades”, destacaron los organizadores.

La colombiana logró vender un millón de boletos en México / FB: @shakira|

Las fechas aún disponibles pueden consultarse a través de Ticketmaster, donde los boletos siguen volando.

Próximas fechas en México:

11 de agosto – Estadio Caliente, Tijuana

14 de agosto – Estadio Héroe de Nacozari, Hermosillo

17 de agosto – Estadio Olímpico de la UACH, Chihuahua

20 de agosto – Estadio Corona, Torreón

23 de agosto – Parque Fundidora, Monterrey

26, 27, 29 y 30 de agosto – Estadio GNP Seguros, CDMX

2 y 3 de septiembre – Estadio La Corregidora, Querétaro

6 y 7 de septiembre – Estadio Akron, Jalisco

11 y 12 de septiembre – Estadio Cuauhtémoc, Puebla

18 de septiembre – Estadio GNP Seguros, CDMX

24 de septiembre – Estadio Luis Pirata Fuente, Veracruz

Las presentaciones en México han reportado localidades agotadas / FB: @shakira|

