¡Sorpresa! Zlatan Ibrahimovic es anunciado como entrenador y jugador de un club

El jugador sueco ha sido anunciado de regreso en competencia con un peculiar equipo

Mauricio Díaz Valdivia
5 de Septiembre de 2025
Zlatan FC será parte de las novedades del famoso videojuego
Zlatan FC será parte de las novedades del famoso videojuego | uefa.com

Zlatan Ibrahimovic está de regreso en el futbol, esta vez como entrenador de un nuevo club, pero también como jugador y además innovando en posiciones distintas a la de delantero, con la cual se dio a conocer a lo largo de su carrera; sin embargo, esto no es más que el anuncio de su adición como personaje elegible del videojuego FC 26, sumado a la llegada del nuevo club Zlatan FC.

Primer vistazo al nuevo equipo con su nuevo uniforme | X: @easportsfclatam

Un equipo de Zlatan dirigido por Zlatan

De manera oficial, EA Sports FC 26 ha anunciado el regreso del sueco Zlatan Ibrahimovic como un personaje elegible; su regreso se da como una de las leyendas que regresan después de haberse retirado; no obstante, eso no es todo, porque dentro de los anuncios oficiales, se dio a conocer que Zlatan FC será un equipo con el cual se pueda jugar libremente.

Dicho club es un equipo totalmente conformado por Zlatan Ibrahimovic, tanto en la portería, como en la defensa, mediocampo, delantera y dirección técnica; la noticia ha causado revuelo debido a que la inclusión de un equipo así hace alusión a la personalidad del jugador a lo largo de toda su carrera profesional.

Novedades en el juego

Además de la adición de Ibrahimovic, la nueva edición del videojuego más famoso de futbol tiene a la jugadora Alex Morgan, Ronaldo Nazario y Andrés Iniesta como parte de las leyendas que puedes obtener para tu equipo, incluso puedes obtenerlos en distintas versiones a lo largo de su carrera.

La portada del videojuego también tiene que ver con el futbolista sueco, pues en ella, aparece Ibra recreando una de sus fotografías más icónicas, leyendo una revista en su cama, acerca de Ronaldo 'El Fenómeno', otro de los implicados en la edición más reciente del juego.

Portada oficial del videojuego digital | X: @easportsfclatam

