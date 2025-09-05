Charly García y Lionel Messi: encuentro entre dos arquitectos de sus respectivos mundos

Le leyenda de la música estuvo presente en el Monumental para ver a Argentina

Emiliano Arias Pacheco
5 de Septiembre de 2025
Charly García estrenó en 1987 otro más de sus más grandes trabajos: el disco “Parte de la Religión”; ese mismo año, Lionel Messi nació. Casi 40 años después, ambos arquitectos tuvieron un encuentro emotivo, marcado por la despedida de local ‘La Pulga’ en las Eliminatorias Mundialistas.

El también exintegrate de las bandas Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros, PorSuiGieco y el dúo Sui Generis, se mostró contento, pero no tanto como el astro argentino. Lionel Messi sonrió en todo momento y terminó por mostrar su agradecimiento a la visita de Charly.

La bendición de Charly a Messi

De igual forma, después de las fotos, ambos volvieron a coincidir en el estacionamiento del estadio de River Plate, por lo que Charly le soltó una gran frase a Lionel. El compositor y multiinstrumentista se despidió del exjugador del Barcelona y PSG con un: “Que Dios te bendiga”, frase que cerró con broche de oro la noche mágica de Messi.

Charly Garcia y su relación con el futbol

Como buen argentino, Charly García tuvo una gran afición al futbol desde muy temprana edad, ya que era hincha de San Lorenzo de Almagro. Sin embargo, en su adolescencia hizo un cambio abrupto y terminó por apoyar a River Plate, todo por su gran fascinación por los colores de la playera de las Gallinas.

El hombre detrás de varios discos que trascendieron el rock -como “Clics Modernos”, “Piano Bar”, “Cómo conseguir chicas”, entre otros- también tuvo una reunión con el legendario Diego Armando Maradona, en la que Charly le preguntó a ‘D10S’ sobre su gol ante Inglaterra en México 1986.

Charly comentó que interrogó a Maradona para saber qué si su gol ante Inglaterra fuera una obra de arte, que título le pondría.  "Hablé con Diego y le pregunté por su segundo gol a Inglaterra: ¿Si esto fuera una pintura, una obra, que nombre le pondrías? Diego me respondió: Fui al arco y esquive patadas".

