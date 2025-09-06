¿Se despide de ESPN? Álvaro Morales lanza misterioso mensaje: "Tengo algo que contarles…"

En medio de versiones que apuntan a un posible cambio de televisora, Álvaro “El Brujo” Morales volvió a dar de qué hablar tras compartir un enigmático video en sus redes sociales que sorprendió a sus seguidores y alimentó aún más la especulación sobre su futuro en ESPN.

Álvaro Morales bromea con su futuro | MEXSPORT

Un mensaje que dejó dudas

Durante los últimos días, trascendió que FOX Sports tendría en la mira al polémico analista para convertirlo en uno de los rostros principales de su nuevo canal en México. Consciente de lo que se comenta en torno a él, Morales aprovechó el momento para jugar con la incertidumbre y, fiel a su estilo, publicó un video cargado de humor e ironía.

“Tengo algo que contarles algo este día, la verdad es que me siento bendecido de quién soy, de lo que tengo y a lo que me dedico...”, comenzó diciendo Morales, generando la expectativa de una inminente despedida

“Una de las cosas que quería contarles es que... disfruto mucho este proyector”, remató entre risas.

Álvaro Morales, conductor estrella de ESPN | IMAGO7

Álvaro Morales "juega" con su futuro

La publicación dejó claro que el conductor está al tanto de los rumores, aunque prefirió tratarlos con tono de broma antes que con una aclaración directa. Lo cierto es que su futuro sigue siendo una incógnita, y mientras unos especulan con una eventual salida de ESPN, otros lo interpretan simplemente como parte del personaje provocador que Morales ha construido frente a las cámaras.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre un cambio de televisora, pero el “misterioso” mensaje de Álvaro Morales ya logró lo que parecía buscar: mantener a todos pendientes de su próximo movimiento.