¿Se despide de ESPN? Álvaro Morales lanza misterioso mensaje: "Tengo algo que contarles…"

El conductor estrella de ESPN brome con su futuro y un posible cambio en su carrera

Fernando Villalobos Hernández
6 de Septiembre de 2025
¿Se despide de ESPN? Álvaro Morales lanza misterioso mensaje: &quot;Tengo algo que contarles…&quot;
Álvaro Morales, conductor estrella de ESPN | RÉCORD

En medio de versiones que apuntan a un posible cambio de televisora, Álvaro “El Brujo” Morales volvió a dar de qué hablar tras compartir un enigmático video en sus redes sociales que sorprendió a sus seguidores y alimentó aún más la especulación sobre su futuro en ESPN.

Álvaro Morales bromea con su futuro | MEXSPORT&nbsp;

Un mensaje que dejó dudas

Durante los últimos días, trascendió que FOX Sports tendría en la mira al polémico analista para convertirlo en uno de los rostros principales de su nuevo canal en México. Consciente de lo que se comenta en torno a él, Morales aprovechó el momento para jugar con la incertidumbre y, fiel a su estilo, publicó un video cargado de humor e ironía.

“Tengo algo que contarles algo este día, la verdad es que me siento bendecido de quién soy, de lo que tengo y a lo que me dedico...”, comenzó diciendo Morales, generando la expectativa de una inminente despedida

“Una de las cosas que quería contarles es que... disfruto mucho este proyector”, remató entre risas.

Álvaro Morales, conductor estrella de ESPN | IMAGO7

Álvaro Morales "juega" con su futuro

La publicación dejó claro que el conductor está al tanto de los rumores, aunque prefirió tratarlos con tono de broma antes que con una aclaración directa. Lo cierto es que su futuro sigue siendo una incógnita, y mientras unos especulan con una eventual salida de ESPN, otros lo interpretan simplemente como parte del personaje provocador que Morales ha construido frente a las cámaras.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre un cambio de televisora, pero el “misterioso” mensaje de Álvaro Morales ya logró lo que parecía buscar: mantener a todos pendientes de su próximo movimiento.

 

TE PUEDE INTERESAR

Bora Milutinovic 'pide extranjeros' para Chivas

Empelotados | 05/09/2025

Bora Milutinovic 'pide extranjeros' para Chivas: “Tienen una desventaja enorme”
Ramón Morales advierte a Gabriel Milito

Chivas | 05/09/2025

Ramón Morales advierte a Gabriel Milito previo al América vs Chivas: “En la tablita”
Sudamérica se rinde ante Liga MX

Noticias | 05/09/2025

¡Está en su Prime! Sudamérica se rinde ante Liga MX: “Respeten a la Liga Mexicana”
Te recomendamos
Piojo Herrera se desata y 'pelea' con periodista que lo cuestionó tras empate de Costa Rica en Nicaragua
Entretenimiento
Tendencias

LO ÚLTIMO

 