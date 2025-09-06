Piojo Herrera se desata y 'pelea' con periodista que lo cuestionó tras empate de Costa Rica en Nicaragua

Costa Rica y Nicaragua dividieron puntos en su último partido de Eliminatorias Mundialistas, por lo que las críticas al equipo tico no se hicieron esperar. Miguel 'Piojo' Herrera fue el que se llevó la mayor parte de los comentarios negativos, razón por la cual el entrenador mexicano se 'encaró' con un reportero en rueda de prensa.

A Miguel Herrera se le preguntó el porqué criticó el estado de la cancha, cosa que el timonel mexicano descartó. "La cancha no tuvo nada que ver, ¿cuándo dije yo que la cancha estaba mala? Yo no dije eso".

Se enojó Herrera | MEXSPORT

Tras la declaración del 'Piojo', el periodista volvió a insistir y aseguró que Herrera sí criticó el estado de la cancha. "Antes de venir aquí, en Costa Rica, a usted le preguntaron por qué no entrenó en la sintética de su país y dijo que no, porque no es tan mala como la de Nicaragua."

Tras la insistencia del reportero, Miguel Herrera recordó viejas glorias y en un tono desafiante volvió a responder. "La cancha no tuvo nada que ver, es igual para los dos. Lo que se dio fue la actitud del equipo local, que peleó por el empate. ¿Qué tuvo que ver la cancha? Contesta".

El cara a cara de Miguel Herrera vs la prensa nicaraguense por el tema de la cancha 🔥 pic.twitter.com/zu13GiJzVx — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) September 6, 2025

No es su primera pelea con la prensa

Para nada es una sorpresa el desdén de Miguel Herrera con los medios de comunicación, ya que desde su estadía en México tuvo varios problemas. Sin embargo, el más recordado fue con el narrador estelar de TV Azteca, Christian Martinoli, al cual agredió físicamente en un aeropuerto de Estados Unidos tras ganar la Copa Oro en 2015.