André Onana apunta a salir de Manchester United para llegar al Trabzonspor

El arquero camerunés, André Onana tiene la posibilidad de salir del Manchester United, pues el Trabzonspor llegó a un acuerdo verbal con el club inglés para fichar al portero que ha perdido la confianza en el cuadro titular de Rúben Amorim, según información de Fabrizio Romano.

X: @ManUtd

André Onana tiene la decisión de salir de Manchester United

La decisión queda en las manos de Onana, ya que el Manchester United cuenta con los elementos para cubrir la portería con Altay Bayindir y Senne Lammens, este último recién llegado a Old Trafford desde el Royal Amberes.

André Onana perdió protagonismo en el equipo tras los errores cometidos, los cuales condenaron al equipo en distintas ocasiones, ya sea con derrotas o empates. La actuación ante Grimsby Town enterró cualquier esperanza de que la confianza regresara.

X: @ManUtd

Así ha sido el paso de Onana en Manchester United

El camerunés llegó a Manchester United en 2023, luego de su paso por Inter de Milán. Los Red Devils pagaron cerca de 50 millones euros por él, pero las expectativas no fueron cumplidas, en medio de una dura crisis en el equipo.

Manchester United podrá obtener una cantidad importante de dinero con la venta de André Onana, a quien buscan darle salida por la llegada de nuevos arqueros. Pese a que no será una inversión exitosa, será el mejor momento para los Red Devils de dejarlo ir.

X: @ManUtd



