José Ramón Fernández revela la verdad sobre el tema de adicciones del que lo acusó Faitelson

José Ramón Fernández, uno de los periodistas deportivos más reconocidos de México, se ha visto envuelto en varias polémicas en los últimos meses. Entre ellas, destacan las fuertes acusaciones que David Faitelson realizó en su contra, señalando que Joserra habría enfrentado problemas de adicciones a drogas.

Tras meses de especulación, Fernández decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos en la reciente bio serie “Protagonista: La vida de José Ramón Fernández”. En esta producción, el periodista aclara categóricamente que nunca tuvo problemas de adicción a ninguna sustancia ilícita.

"En la televisión, ese rumor se corrió mucho, se dijo que a mí me la daban: yo no utilicé drogas, para nada. Yo tomaba muchas pastillas, pero jamás utilicé una droga", declaró Fernández.

Esta confesión del uso de pastillas por parte de Joserra sive para desmentir los rumores que se habían propagado en torno a su supuesta dependencia a drogas. Hasta el momento, esta ha sido la única declaración de José Ramón sobre el tema y no ha vuelto a tocarlo públicamente.

Faitelson aparece en la serie de José Ramón Fernández

A pesar de la disputa pública que ambos tuvieron en redes sociales, David Faitelson tiene participación en la serie. Esto se debe a que la producción se filmó entre 2022 y 2023, antes de que surgieran las diferencias más marcadas entre los periodistas.

La bio serie permite conocer la trayectoria y la vida personal de Fernández, ofreciendo su versión sobre los temas que durante años fueron objeto de rumores y especulaciones.

