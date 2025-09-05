Bora Milutinovic 'regaña' a David Faitelson en su programa y le pide soñar con el Tri en el Mundial

El exentrenador de la Selección Mexicana habló acerca del nuevo proceso de Javier Aguirre con el cuadro mexicano

Mauricio Díaz Valdivia
5 de Septiembre de 2025
Bora fue uno de los más recientes invitados de Faitelson en su programa
Bora fue uno de los más recientes invitados de Faitelson en su programa | Imago7

Como parte de una entrevista en el programa Faitelson Sin Censura, Bora Milutinovic ha reprochado a David Faitelson debido a que muestra una falta de confianza en contra de la Selección Mexicana. El comentarista de TUDN mencionó que desde su punto de vista, la versión del Tri que más lo ilusionó fue la del 86', por lo que de inmediato fue 'regañado' por el serbio.

Bora ha mencionado que hay que soñar con el Tri | MexSport

¿Bora vs Faitelson?

Después del comentario de Faitelson, el exentrenador del Tri mencionó algunos detalles en contra del pensamiento del ex de ESPN, reprochando el sentimiento.

"Porque usted era joven, ahora no le ilusiona nada. Primero uno debe soñar para hacer algo y hacer las cosas. Uno siempre debe creer que se puede hacer. Saber dónde estás, dónde quieres ir y saber qué debes hacer. Javier tiene experiencia, tiene todo, tiene muchas ventajas y desventajas", declaró.

La carrera mundialista de Bora Milutinovic

Bora Milutinovic es uno de los entrenadores más reconocidos en la historia del futbol por haber dirigido en cinco Copas del Mundo con distintas selecciones: México (1986), Costa Rica (1990), Estados Unidos (1994), Nigeria (1998) y China (2002). Su logro más destacado fue con la Selección Mexicana, a la que llevó hasta los Cuartos de Final en el Mundial del 86.

Su peor actuación ocurrió con China en 2002, donde el equipo no logró sumar puntos en la Fase de Grupos. A pesar de esos contrastes, su legado es innegable, ya que ningún otro técnico ha dirigido a tantas selecciones diferentes en una Copa del Mundo.

Milutinovic durante su etapa como seleccionador de México | MexSport

