Narradores regiomontanos se quejan, no narran el campeonato de los Charros y les cortan la transmisión

Los Sultanes de Monterrey no lograron llegar a la Serie del Rey después de caer en cinco juegos frente a los Charros de Jalisco, que son dirigidos por Benjamín Gil, con polémica decisión de los umpires en la décima entrada.

Después de que la repetición diera como bueno el tercer y último out del décimo rollo, con el que los Sultanes quedaban eliminados, los narradores, que estaban a cargo de la transmisión en Claro Sports, dejaron de lado la narración del juego y comenzaron a criticar a la liga y la decisión de los umpires.

Narradores de Monterrey no narran el campeonato de los Charros de Jalisco, se ponen a quejarse y cortan la transmisión 😂 pic.twitter.com/CrcpZEBpi2 — LMB memes (@LMB_memes) September 6, 2025

Justo cuando la queja es directamente hacia la Liga Mexicana de Beisbol, el audio se fue, hubo algunos segundos de silencio y la transmisión se cortó, dejando a los aficionados de los Charros sin poder ver la premiación que los corona como campeones de la Zona Norte de la LMB.

Charros celebra el título del Norte en la LMB | LMB

¿Qué sigue para los Charros de Jalisco?

La novena jalisciense, dirigida por Benjamín Gil, todavía espera rival, mismo que saldrá de la serie de campeonato de la Zona Sur entre los Diablos Rojos del México y los Piratas de Campeche, serie que se encuentra en favor de la novena capitalina.

Con la serie tres juegos a dos, el sexto juego se llevará a cabo este sábado 6 de septiembre en el Alfredo Harp Helú, donde Diablos solo necesita ganar este para volver a la Serie del Rey.

Diablos venció a los Piratas en Campeche | @DiablosRojosMX