Álex Martínez
7 de Septiembre de 2025
Speed reacciona al jersey de Rayados: "Lo están haciendo a lo grande"

IShowSpeed, uno de los streamers más populares del mundo, tuvo un inesperado encuentro con el futbol mexicano tras reaccionar a la camiseta de Rayados de Monterrey.

IShowSpeed, streamer estadounidense |&nbsp;

El creador de contenido se encontraba en el estudio de Colm Dillane, mejor conocido como KidSuper, reconocido diseñador de moda y colaborador con varios equipos de fútbol alrededor del planeta. Entre los múltiples diseños que Dillane mostró, apareció el jersey de Rayados, provocando la reacción inmediata del streamer.

“Maldita sea, está bien. Lo están haciendo a lo grande aquí”, dijo Speed al ver la camiseta de Monterrey, dejando ver su sorpresa por el diseño del club mexicano.

Un jersey con identidad regia

La camiseta en cuestión corresponde al uniforme de visitante que Rayados utilizó para el Mundial de Clubes. Predomina el blanco, pero en la parte superior luce tenues rayas azules, mientras que en la parte baja incorpora un diseño que hace homenaje a la región montañosa de Nuevo León.

El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde la afición La Pandilla celebró la reacción positiva de Speed, quien no dudó en reconocer la propuesta estética del uniforme diseñado por KidSuper.

Sergio Ramos modelando jersey de Rayados | Rayados

