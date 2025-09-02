Esteban Andrada rompe el silencio y revela 'malos tratos' por parte de Rayados

A punto de emprender viaje a España para incorporarse al Real Zaragoza, Esteban Andrada habló con los medios y no ocultó su molestia con la manera en la que Rayados de Monterrey manejó su salida del club. El portero argentino aseguró que esperaba mayor claridad de la directiva antes de disputar el Mundial de Clubes.

Esteban Andrada se va a prestamo al Zaragoza

“Las formas no me gustaron, pero bueno uno lo respeta, esto es así, uno tiene que tomar decisiones en la vida. Me hubiese gustado que me lo dijeran antes del Mundial de Clubes porque así yo tendría más posibilidades de buscar otra situación, otros equipos”, declaró.

Andrada, quien fue una de las figuras del equipo regio en la pasada edición del torneo internacional, ya no entró en los planes del técnico Domenec Torrent después de que la directiva fichara al uruguayo Santiago Mele.

Andrada lo dio todo por Rayados

El guardameta también recordó que atravesó momentos difíciles durante su etapa con Monterrey, particularmente tras la lesión de codo que lo llevó al quirófano. Reconoció que el proceso de recuperación fue duro y que jugó con molestias durante casi un añO.

Andrada no entró en planes de Monterrey

“Después con la operación del codo, vine jugando ocho meses con el codo inflamado, con dolor y todo seguí jugando hasta que me operaron porque ya no podía más con el codo”, relató.

A pesar de su esfuerzo, la directiva tomó la decisión de prescindir de él.

Andrada sigue perteneciendo a Rayados

El traspaso al Real Zaragoza se concretó bajo la figura de préstamo por una temporada con opción a compra, por lo que, a pesar de sus diferencias con el club, Esteban Andrada todavía pertenece a la institución regiomontana.

Andrada aún pertenece a Monterrey