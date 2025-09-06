Lola del Carril 'crítica' a TUDN: “No estoy acostumbrada a tanta publicidad”

La narradora argentina, que se incorporará a TUDN, habló sobre la publicidad durante los partidos en la televisora

Marcos Olvera García
6 de Septiembre de 2025
Lola Del Carril 'criticó' a TUDN
Lola del Carril, que llega a México para estar narrando en TUDN, criticó a la que será su nueva casa después de ver el partido de la Selección Nacional de México ante Japón, siendo las menciones publicitarias un tema para la narradora sudamericana.

Mediante sus redes sociales, la narradora que llegó a la gente de nuestro país gracias a sus participaciones con DAZN en el Mundial de Clubes, expresó en sus redes sociales la 'incomodidad' por la enorme cantidad de anuncios que se hacen durante las transmisiones en México.

El mensaje de Lola del Carril | CAPTURA
"Debo decir que no estoy acostumbrada a tanta publicidad en una transmisión. Sí, ya sé que me voy a tener que hacer amiga de las 599 publicidades por tiempo", se lee en la publicación de Del Carril en redes sociales.

En un tweet, que siguió al anterior, Lola Del Carril aseguró que, como espectadora, 'aborrece' que un partido tenga tantas menciones publicitarías, aunque también comentó que tendrá que hacerse amiga de eso.

Las impresiones de Lola Del Carril | CAPTURA
