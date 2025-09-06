¿La bomba de Azteca Deportes? Alfredo Adame se une a Martinoli y Luis García en juego de la Selección

Azteca Deportes causó revuelo tras la aparición de Alfredo Adame, el actor estuvo presente en la cabina de transmisión de Christian Martinoli y Luis García durante el juego amistoso entre la Selección Mexicana y Japón.

Su presencia con los dos personajes de la narración deportiva fue debido a que es el primer integrante de manera oficial del reality show que emprenderá TV Azteca llamada ‘La Granja VIP’.

Fueron los propios comentaristas que dieron a conocer que es el nuevo integrante asegurando que será él quien gane ese reality. Incluso Luis García se atrevió a mencionar que después del programa se lo llevarán al Mundial.

¿Qué es La Granja VIP?

A través de un comunicado de TV Azteca que entra en alianza con Fremantle dio a conocer detalles, una producción que se realizará en su totalidad en un campo, esto en busca de elevar la experiencia televisiva en México.

“Con un enfoque en la convivencia en un entorno desconocido e incluso hasta incómodo para los participantes siendo celebridades y figuras públicas realizando labores de mantenimiento y cuidado de una granja, retos y dinámicas que otorgarán premios o castigos”, menciona.

¿TV Azteca en duda para el Mundial?

Cabe mencionar, que hasta hace algunos días TV Azteca no contaba aún con los derechos de transmisión del Mundial 2026, debido a una negociación que no se ha cerrado, y es que todo indica que TUDN se quiere quedar con la competición veraniega.



