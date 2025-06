¡Martinoli y García se van la alcantarilla! ¿FIFA les prohibió comentar el Mundial de Clubes en su canal de YouTube?

Este miércoles, durante la transmisión del encuentro de la Selección Nacional y su similar de Surinam, Christian Martinoli y Luis García, ya sobre el cierre de la misma, confirmaron una triste noticia para todos sus seguidores y para todos los que disfrutaron su participación en el Rayados de Monterrey vs Inter de Milán en el Mundial de Clubes.

Cerca del final del encuentro, donde México ya estaba venciendo a Surinam y se estaba proclamando como líder del Grupo A de la Copa Oro, Martinoli confirmó, todavía en vivo, que ya no comentarían partidos del Mundial de Clubes, quedándose solo con los juegos de la Selección Mexicana en la competición de Concacaf.

"El domingo no sabemos si venimos, les recordamos que tenemos ya solamente Pitera Cup, ya no hay Talacha Cup, solamente Pitera Cup, hemos tenido inconvenientes, solamente técnicos, por consecuencia, solamente Pitera Cup", a lo que Luis García comentó "Me parece perfecto, vamos con México, como no".

Recordemos que los derechos de transmisión del Mundial de Clubes, que son propiedad de la FIFA, los tiene DAZN (plataforma que transmite los juegos gratis en su aplicación) por lo que todo apunta a que una de las dos entidades que tienen control sobre los derechos de esta competición, 'sugirió' que no se pasará su contenido en YouTube, aunque no se esté usando imagen.

Jorge Campos estuvo en el México vs Surinam

Después del éxito que tuvieron en la transmisión desde el canal del Dr. García en YouTube, García y Martinoli tuvieron la presencia de Jorge Campos para comentar el encuentro entre el Tricolor y su similar de Surinam, asegurando que también estará presente el próximo domingo, cuando México juegue contra Costa Rica.

