¿Canelo o Santa Claus? El boxeador sorprende a su hija con auto de lujo

Saúl 'Canelo' Álvarez volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se dieran a conocer imágenes del lujoso regalo que le dio a su hija Emily durante la celebración de Navidad. El boxeador mexicano no escatimó en gastos y decidió sorprenderla con un automóvil de alta gama que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

De acuerdo con lo mostrado en fotografías compartidas en plataformas digitales, el campeón tapatío obsequió un Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupé, uno de los modelos más exclusivos de la marca alemana. El detalle no pasó desapercibido y generó miles de reacciones en cuestión de horas.

Canelo y su hija | IG: @emilyc.alvarez

Las imágenes muestran el vehículo decorado con un moño, así como tomas del interior y el exterior del automóvil, evidenciando el nivel de lujo y sofisticación del regalo. El gesto de Canelo fue celebrado por muchos usuarios, quienes destacaron la cercanía del boxeador con su familia.

Además del impacto visual, la publicación se viralizó rápidamente debido al contraste entre el éxito deportivo del pugilista y la ostentación que suele acompañar sus celebraciones personales, especialmente en fechas especiales como la Navidad.

El automóvil | Captura de pantalla

¿Cuánto cuesta el Mercedes que Canelo le regaló a su hija?

El Mercedes AMG GT 4-Door Coupé está valuado en más de dos millones de pesos, dependiendo de la versión y equipamiento. Se trata de un automóvil de alto rendimiento que combina potencia, tecnología y diseño deportivo de lujo.

Este modelo cuenta con un motor V8 biturbo en sus versiones más equipadas, interiores de primer nivel y sistemas de asistencia de última generación, lo que lo convierte en uno de los sedanes deportivos más deseados del mercado premium.

El automóvil | Captura de pantalla

Canelo Álvarez y los lujos fuera del ring

No es la primera vez que Saúl Álvarez presume autos de lujo, mansiones y relojes exclusivos. El pugilista ha compartido en diversas ocasiones su afición por los vehículos deportivos y las marcas de alto perfil.

Sin embargo, este regalo navideño tuvo un significado especial al estar destinado a su hija, lo que generó aún más comentarios positivos entre sus seguidores. Para muchos, el gesto reafirma la faceta familiar de Canelo, quien suele expresar públicamente el amor por sus hijos.

La hija del pugilista | Captura de pantalla

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.