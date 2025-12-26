¿El adiós? El último partido de la temporada en Arrowhead Stadium para Travis Kelce

Los Denver Broncos (13-3) rompieron una maldición y se llevaron el partido ante los Kansas City Chiefs (6-10) en Arrowhead Stadium. Sin embargo, el último juego del día de Navidad de la NFL tuvo a un protagonista del cual se ha especulado mucho sobre su futuro, Travis Kelce.

El ala cerrada del aún equipo de Missouri -que puede llegar a Kansas tras un cambio de casa- recorrió todo el campo del Estadio Punta de Flecha y saludó a rivales, como el caso de Mike McGlinchey y Talanoa Hufanga, liniero ofensivo y profundo de los Broncos, respectivamente.

Sin embargo, el gran momento del último Thursday Night Football de la temporada fue cuando Kelce se acercó con algunos fanáticos y los saludó de manera efusiva, antes de entrar al túnel, en lo que pudo ser su última vez en dicho recinto. El futuro de Travis es incierto, pues aunque ha dado indicios de una extensión de contrato, el fracaso de la actual temporada será uno de los puntos a considerar para el futuro miembro del Salón de la Fama.

La noche de Kelce de fue del todo mala, pues pese a no contar con su gran socio Patrick Mahomes, ni el segundo mariscal de campo, Gardner Minshew, el ala cerrada fue el receptor más prolífico para los Kansas City Chiefs. Eso sí, guardando grandes distancias a sus mejores juegos; Travis fue buscado en seis ocasiones por Chris Oladokun e hizo cinco recepciones para 36 yardas.

¿Qué se sabe sobre el futuro de Travis Kelce?

El ala cerrada compartió en el mes de noviembre algunos detalles sobre su futuro, en el que anunció que dará a conocer la noticia después del Super Bowl, en marzo próximo. Travis Kelce atraviesa su último año de contrato, y al ser un veterano de la liga, sus opciones de continuar están en el aire.

Pese a que no ha vivido un retiro en carne propia, Travis Kelce ya sabe lo que es convivir con alguien que sí, su hermano Jason Kelce. El excentro de los Philadelphia Eagles colgó los botines y emprendió su camino al Salón de los Inmortales hace unas temporadas, previo al último Super Bowl de la escuadra de Pennsylvania.

El futuro de los Kansas City Chiefs

Parece que el reinado del equipo que dominó en los últimos años de la NFL terminó, en la alegría para muchos aficionados y la tristeza de los fanáticos de los Chiefs. La lesión de Mahomes ante Los Angeles Chargers fue la definición perfecta de la temporada de Kansas City: un intento desesperado que terminó en una tragedia.

Ahora, con el mariscal de campo con varios meses fuera por su lesión de ligamento cruzado anterior, la escuadra de los Jefes buscará una reestructuración que, a decir verdad, luce larga y complicada.

