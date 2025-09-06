México iguala sin goles frente a Japón en el primer duelo de Fecha FIFA

La Selección Mexicana empató 0-0 ante Japón en partido internacional de la Fecha FIFA, disputado en el Oakland Coliseum.

El encuentro dejó más preocupaciones que certezas para el conjunto dirigido por Javier Aguirre, especialmente por la lesión de Edson Álvarez, quien al minuto 32 pidió su cambio tras resentirse del muslo derecho. El capitán del Tricolor fue atendido por el doctor Rafael Ortega, pero no pudo continuar y en su lugar ingresó Erik Lira.

En el trámite del juego, Japón fue superior en varios lapsos y generó las ocasiones más claras. El invitado especial parecía llegar en los pies de Takumi Minamino, pero no logró concretar.

México respondió tarde y en el minuto 87 estuvo cerca de romper el empate con una jugada de Germán Berterame, que giró dentro del área y disparó, aunque el balón se fue desviado por un costado.

El cierre del partido se volvió dramático cuando César Montes detuvo una jugada de peligro nipona al borde del área. El árbitro revisó la acción en el VAR y determinó la expulsión del defensor mexicano, quien se perderá el próximo duelo frente a Corea del Sur.

