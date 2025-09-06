Óscar Pérez sobre Memo Ochoa en el Mundial ‘Si tiene equipo es elegible’

Uno de los grandes porteros en la historia del futbol mexicano, Óscar ‘Conejo’ Pérez, apareció recientemente en un programa de TUDN, donde se le cuestionó sobre el tema de Guillermo Ochoa y su sexto Mundial.

Conejo Pérez en Cruz Azul I IMAGO7

‘Si juega y toma ritmo va a ser elegible para la selección‘

Ante el cuestionamiento sobre la posibilidad de que Memo aparezca en su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana, el Conejo aseguró que tiene la calidad para hacerlo, sin embargo, necesita un equipo para demostrar su calidad bajo los tres palos.

“¿Qué te digo? Con Memo sabemos lo que es Memo para México, cinco Mundiales. Memo ha hecho una gran carrera, sin duda nos ha mostrado la capacidad que tiene, es importante que esté jugando, hoy es importante que pueda ir a un equipo, tomar ritmo y seguir demostrando esa calidad que ha tenido”, declaró Pérez.

Además de darle su lugar a Ochoa en la historia del Tricolor, Pérez también comentó que la experiencia de Memo siempre es bien recibida en un vestidor, por lo que es otra carta que podría tener a su favor.

“Si él juega y toma ritmo va a ser elegible para la selección. Siempre necesitas gente de experiencia, en momentos apremiantes, importantes, Memo lo puede hacer, siempre que alguien necesite algo de eso con urgencia”, concluyó.

Memo Ochoa con México I IMAGO7

Los porteros del conejo

Al finalizar la entrevista en el programa ‘Tricolor al Día’, Ósacr Pérez añadió a la lista de porteros que él elegiría para representar al combinado azteca en el Mundial 2026, donde puso a Malagón de titular y dio la condición para que Ocha vaya.

“Está Malagón, sin duda, fue campeón muchas veces. Memo si no tiene equipo será difícil, eso lo complica. De ahí, los puestos se juegan entre Tala Rangel, Carlos Moreno, Acevedo también, tiene qué ver que el equipo le pueda ayudar, pero es ese el orden”, concluyó.

Memo Ochoa con la Selección Mexicana I IMAGO7