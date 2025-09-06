Edson Álvarez y las lesiones que ha sufrido con la Selección Mexicana

Edson Álvarez nuevamente sufrió una lesión que lo ha frustrado de seguir compitiendo dentro de la cancha en el amistoso ante Japón; sin embargo, no es la primera vez que las lesiones se han hecho presente para el canterano americanista.

El ‘Machín’ ha sufrido su tercera lesión jugando con el Tri; el mediocampista mexicano tuvo que salir por problemas musculares antes del descanso en el Oakland Coliseum rumbo ante el equipo asiático con miras al Mundial de 2026.

Álvarez l IMAGO7

Historial de lesiones con el Tri

La primera lesión que se le presentó vistiendo la casaca ‘verde’ fue en 2022 dentro del Octagonal Final rumbo al Mundial de Qatar 2022 ante Costa Rica, el jugador tuvo que ser sustituido al medio tiempo por Luis Romo, debido a un golpe detrás de la rodilla izquierda, y se perdió el posterior juego ante Panamá.

Una nueva lesión se hizo presente durante el primer juego de la Selección Mexicana, ante Jamaica, dentro de la Copa América 2024 y otra vez ocurrida en el primer lapso del encuentro. El capitán terminó con desgarro parcial miofascial del músculo bíceps femoral y músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

El ‘Machín’ terminó perdiendo el resto de la competición en la que el seleccionado mexicano no pasó de la Fase de Grupos tras firmar una de sus peores participaciones dentro del torneo del ‘Cono Sur’. Su regreso tuvo que esperar varias semanas.

Edson Álvarez l IMAGO7

A falta de reporte oficial

Edson Álvarez tuvo que salir de cambio para darle entrada a Erik Lira; el mediocampista sintió una molestia muscular en su pierna derecha, situación que el Vasco Aguirre no dudó en darle salida para no tomar riesgos.

Selección Mexicana l IMAGO7