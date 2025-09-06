Se encienden las alarmas en el Tri: Edson Álvarez salió lesionado ante Japón

El jugador del Fenerbahce sufrió una molestia y tuvo que ser sustituido

Iliany Aparicio
6 de Septiembre de 2025
Edson Álvarez en amistoso
Edson Álvarez en amistoso | IMAGO7

La Selección Mexicana encendió las alarmas este viernes en el duelo amistoso ante Japón, cuando su capitán, Edson Álvarez, tuvo que abandonar el terreno de juego antes de la primera media hora de partido.

Amistoso México vs Japón I IMAGO7

Nada confirmado

Al minuto 31, el jugador se dejó caer sobre el césped señalando molestias en el muslo derecho. De inmediato fue atendido por el doctor Rafael Ortega y, tras no poder continuar, el estratega Javier Aguirre decidió realizar el cambio.

En su lugar ingresó Erik Lira, quien tomó la posición de contención en el mediocampo tricolor. El jugador de La Máquina aceleró su calentamiento y escuchó a Rafael Márquez, antes de ingresar al terreno de juego.

Selección Mexicana I IMAGO7

Por ahora, se espera el parte médico oficial para conocer la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación del capitán mexicano.

