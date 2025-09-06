Piojo Alvarado se sincera sobre los detractores: “Siempre habrá críticas”

La Selección Mexicana se encuentra en la antesala de su primer partido, de dos, en esta Fecha FIFA, las sensaciones en la previa ya se hacen palpitar en el interior del combinado mexicano para enfrentar a Japón.

Piojo Alvarado l IMAGO7

Previo a los ensayos rumbo al Mundial 2026 con los representativos asiáticos, Roberto ‘Piojo’ Alvarado habló sobre las críticas que siempre han sido unas constantes tanto para Chivas y dentro de la Selección el mexicano aseguró que no se lo toma personal.

“Yo se que siempre habrá críticas, no me lo tomo personal creo que siempre trato de aceptar cuando estoy mal, cuando no estoy en buen momento, tratando de mejorar lo que me hace falta y tratando obviamente dar mi cien por ciento primeramente en mi club”, mencionó ante los medios.

Alvarado resaltó que se enfoca en ser mejor: “Para estar aquí tienes que estar bien en tu club y entonces tomo para bien las críticas trato de no engancharme y hacer mi trabajo, disfrutar lo que hago que para mí estoy viviendo mi sueño”.

México l IMAGO7

Primera prueba

La Selección Mexicana se medirá ante el combinado Japón que llega plagado de estrellas que militan en el juegan en el futbol europeo encabezados por un jugador histórico como lo es Takefusa Kubo y compañía, conjunto que ya aseguró su boleto al Mundial 2026.

Segunda prueba

La segunda prueba para México en esta Fecha FIFA será ante Corea del Sur, otro representativo ya clasificado a la justa veraniega, en la que tiene como mayor referente a Heung-min Son que recientemente llegó a Los Ángeles FC.

Tri l IMAGO7