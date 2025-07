Piojo Alvarado cambia de objetivo tras coronarse con el Tri: "Ahora toca con Chivas"

Uno de los jugadores inamovibles en la Selección Mexicana durante la Copa Oro 2025 fue Roberto Alvarado, quien de la mano de sus compañeros y de Javier Aguirre, logró coronarse como ganador del torneo de CONCACAF al vencer a Estados Unidos en la Gran Final en Houston.

Ahora, el objetivo del 'Piojo' ha cambiado, pues está de regreso en tierras tapatías para poder sumarse al trabajo de las Chivas, quienes llevan avanzado el trabajo de pretemporada sin la presencia de uno de sus jugadores importantes.

Vega y Alvarado durante el partido de la Final | Imago7

Piojo quiere la 13

En sus primeras declaraciones de regreso en México, Alvarado dejó en claro que el logro conseguido inmediatamente queda en el pasado para poder ponerse a trabajar en lo siguiente que para cada uno de los convocados.

"Contento por el campeonato de Copa Oro, por jugar sobretodo, por la confianza que me dieron y nada, ahora toca con Chivas. Al final, la presión es un privilegio; estar en la Selección es una oportunidad para demostrar lo que hacer con tu club. El objetivo se cumplió, que era ganar el campeonato; es el último torneo que tenemos en el año y era importante ganarlo de cara a lo que viene", declaró el jugador guanajuatense.

Alvarado se muestra positivo para el Apertura 2025 | Imago7

"Yo contento, agradecido por la confianza que me dieron y lo que mejor podía hacer era responder en la cancha, tratando de ayudar al equipo y hacer las cosas de la mejor manera. Me quedo contento con eso y también tratar de seguir mejorando para hacer las cosas de la mejor manera", agregó.

A conocer a un nuevo cuerpo técnico

Alvarado fue muy enfático en el buen trabajo del 'Vasco' con el Tri, al mismo tiempo de mencionar lo poco que conoce el trabajo del nuevo entrenador de Chivas, Gabriel Milito, a quien está a punto de conocer.

"Creo que nosotros estamos tranquilos, contentos con él (Aguirre). El otro día yo decía que se formó una familia, que a veces es difícil llegar a que se forme una familia en Selección y hoy por hoy es así. Estamos contentos con el cuerpo técnico, con él, con Rafa, con los demás, son un gran cuerpo técnico y estamos contentos con ellos. La verdad han hecho un gran trabajo", mencionó acerca del técnico nacional.

Piojo vivirá su primer entrenamiento con el nuevo entrenador rojiblanco | Imago7

"Bastante buena la pretemporada... de la que me salvé. Pero bueno, ya me tocará mañana presentarme con el equipo, entrenar al parejo de mis compañeros. De Milito me han hablado puras cosas buenas, positivas y estoy seguro que nos va a ir muy bien con él", concluyó.

