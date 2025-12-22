VIDEO: Así fue como Bad Bunny y J Balvin se reconciliaron durante concierto en México

El último de los ocho conciertos que Bad Bunny ofreció en la Ciudad de México como parte de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour fue simplemente épico. El Conejo Malo no solo hizo vibrar a sus fans con sus canciones, sino que también tenía guardada una sorpresa histórica: la presencia de J Balvin, el reggaetonero colombiano con quien se reconcilió tras varios años de distanciamiento.

Bad Bunny cerró su gira de ocho conciertos en el Estadio GNP/AP

J Balvin aparece en el cierre del tour en CDMX

Cuando parecía que nada podía superar el hecho de que Bad Bunny cerrara su gira en el Estadio GNP, donde se presentó durante ocho noches consecutivas de diciembre y reunió a más de medio millón de personas, ocurrió el momento inesperado.

De pronto, apareció en el escenario José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, para interpretar junto a Benito el tema ‘La canción’, desatando la euforia total del público.

El público enloqueció al ver juntos de nuevo a Bad Bunny y J Balvin/AP

Las canciones que cantaron juntos Bad Bunny y J Balvin

Además de ‘La canción’, ambos artistas interpretaron otros éxitos a dueto:

‘Qué pretendes’

‘Si tu novio te deja sola’

‘I Like It’

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando ambos se dedicaron palabras de reconciliación y sellaron el momento con un abrazo en el escenario, confirmando públicamente que dejaron atrás los conflictos que los separaron desde 2021.

Bad Bunny fue todo un éxito con sus ocho conciertos en México/AP

“El pasado es pasado”: así fue la reconciliación

“Hoy quiero decirte que te admiro, que te quiero a ti y a tu familia, que Dios los bendiga, que el pasado es pasado y ya somos hombres, hemos madurado. Te deseo lo mejor”, expresó J Balvin, quien además reveló que Maluma fue clave para poner paz entre ambos.

Por su parte, Bad Bunny respondió:

“El sentimiento es mutuo, te respeto mucho, te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, ya yo ya me disculpé hace mucho tiempo. Tuvimos una conversación hace semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto”.

Acto seguido, ambos artistas se fundieron en un abrazo, provocando uno de los momentos más memorables del concierto.

Natanael Cano también fue invitado sorpresa

J Balvin no fue el único invitado especial de la noche. Minutos antes, Bad Bunny subió al techo del escenario de ‘La casita’ a Natanael Cano, con quien interpretó —al estilo de los corridos tumbados— un rémi x de ‘Soy el diablo’.

Natanael Cano fue el otro invitado sorpresa de Bad Bunny/Redes sociales

“Uno de los mejores conciertos de su carrera”

El cierre del DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour en México dejó huella en redes sociales, donde los fans no tardaron en reaccionar:

“Natanael Cano y J Balvin en una misma noche; Bad Bunny acaba de hacer uno de los mejores conciertos de toda su carrera y fue en México”, se lee en uno de los comentarios más compartidos.

Así, Bad Bunny cerró su paso por la Ciudad de México en diciembre de 2025 con un concierto que ya es considerado histórico por sus seguidores.