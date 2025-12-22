La Granja VIP: Alfredo Adame se lleva el triunfo y 2 millones de pesos

La primera edición de La Granja VIP llegó a su fin y, como era de esperarse, el resultado generó polémica entre un sector del público. Esto luego de que Alfredo Adame se convirtiera en el ganador del reality show de TV Azteca, seguido de Eleazar Gómez, dos figuras que en el pasado han enfrentado problemas relacionados con violencia.

Así se definió al ganador de La Granja VIP

Tras la eliminación del luchador Alberto ‘El Patrón’ el pasado viernes, este domingo el programa arrancó con cinco habitantes dentro de la granja, de entre los cuales saldría el ganador del reality con el que TV Azteca buscó competir con el éxito de La Casa de los Famosos.

Estos fueron los cinco finalistas de La Granja VIP/TV Azteca

Fue el público, mediante sus votos, quien definió el lugar de cada participante. La primera en abandonar la competencia la noche del domingo fue la influencer La Bea, quien se quedó con el quinto lugar.

Posteriormente, Kim Shantal ocupó el cuarto lugar, mientras que César Doroteo ‘Teo’ finalizó en la tercera posición, dejando como finalistas a Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

Alfredo Adame, el ganador del reality

Con la ayuda de drones que formaron el nombre del ganador en el cielo, el conductor Adal Ramones anunció que Alfredo Adame se convertía en el ganador de La Granja VIP.

Se usaron drones para anunciar al ganador, sin embargo, no salió como se esperaba/TV Azteca

El actor y conductor no solo obtuvo el reconocimiento de sus compañeros y del público, sino también un premio económico de 2 millones de pesos, menos impuestos, lo que al final le dejará un monto superior al millón de pesos.

¿Cuánto le pagará Alfredo Adame al SAT?

En México, la ley establece que cuando una persona recibe un premio económico, debe pagar impuestos, ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una retención que incluye una cuota fija y un porcentaje sobre el excedente del premio.

Por esta razón, de los 2 millones de pesos que recibirá Alfredo Adame como ganador de La Granja VIP, se quedará aproximadamente con la mitad tras cubrir los impuestos correspondientes.

De sus 2 millones de pesos, Adame deberá pagar casi la mitad al SAT/TV Azteca

Desglose del premio:

Premio total anunciado: 2,000,000 de pesos

2,000,000 de pesos Cuota fija que cobra el SAT: 392,294.17 pesos

392,294.17 pesos Monto restante tras el primer recorte: 1,607,705.83 pesos

1,607,705.83 pesos Retención del 34% sobre el excedente: 546,619.98 pesos

¿En qué usará Alfredo Adame su premio?

Tras su salida de La Granja VIP, Alfredo Adame aseguró sentirse feliz por su triunfo y adelantó en qué invertirá parte del dinero obtenido.

Adame ya reveló en qué gastará su premio como ganador del reality/TV Azteca

“De los 74 días más felices de mi vida, pasó de todo, no me sorprendió nada, no he perdido la capacidad de sorprenderme, pero sucedieron puras cosas buenas. Lo que yo esperaba de este personaje de entrar a una granja, lo vestí, lo coloreé, lo preparé, medí mis niveles de tolerancia y empatía”, expresó Adame.

El ganador también reveló un destino especial para parte del premio: