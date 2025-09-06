Piojo Alvarado habló sobre la disciplina en Selección Mexicana ‘Me prohibieron andar tirando barrenos’

Previo al duelo amistoso de México vs Japón, uno de los jugadores que atendió la zona de medios fue Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quien habló sobre cómo se manejan las reglas con Javier Aguirre, recordando su bochornoso momento.

Piojo Alvarado en Selección Mexicana I IMAGO7

‘Me prohibieron andar tirando barrenos’

Durante una conferencia de prensa, el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, mencionó que la disciplina es indispensable en su equipo, ya que deben ser ejemplares dentro y fuera de la cancha. Tras las declaraciones del ‘Vasco’, uno de los jugadores que confirmó esta información fue el Piojo Alvarado, bromeando con sus actos pasados.

“Ya me prohibieron andar tirando barrenos. Siempre que venimos nos lo dice, entonces estamos tratando de hacer las cosas bien obviamente dentro y sobre todo fuera de la cancha, tratando de ser un ejemplo para la gente para los que vienen atrás de nosotros, especialmente en la Selección Mayor”, declaró el Piojo.

Entrenamiento de México I IMAGO7

Un momento lamentable en Chivas

Hace un año, durante un día de medios dentro de las instalaciones de Guadalajara, Roberto Alvarado y otros de sus compañeros en Chivas, lanzaron petardos a la sala de prensa con reporteros adentro, situación que indignó a medios y equipos, por lo que Alvarado fue sancionado.

Ante esta situación, el jugador y club tuvieron que salir a dar la cara y pedir disculpas a los afectados, además de que el club llamó la atención del jugador y los involucrados, junto con una sanción interna.

Piojo Alvarado en Chivas I IMAGO7