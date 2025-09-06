Entrenador de Japón destaca el trabajo de Javier Aguirre y elogia a Selección Mexicana

A pesar de haber dirigido a la Selección de Japón solo por un año, Javier Aguirre todavía se mantiene presente en el futbol japonés. El actual director técnico del combinado nipón, Hajime Moriyasu, rindió elogios al ‘Vasco’ y reconoció su influencia en la forma de trabajo del equipo.

¿Qué opinan en Japón de Javier Aguirre?

Aguirre estuvo al frente de Japón entre 2014 y 2015, tiempo en el que enfrentó algunos reveses como la eliminación en Cuartos de Final de la Copa Asiática, en penales ante Emiratos Árabes Unidos, y su polémico despido vinculado a una investigación por supuesto amaño de partidos en su etapa como DT del Real Zaragoza.

“Es un gran entrenador. Y dejó una línea de trabajo que todavía se utiliza en el futbol japonés. Creo que debió permanecer más tiempo, al menos esa es mi opinión, lamentablemente no estuvo el tiempo suficiente”, aseguró Moriyasu, destacando la huella que Aguirre dejó en su país.

Entrenador de Japón elogia a México

El estratega japonés también destacó el nivel de México, su rival este sábado, y anticipó un duelo intenso que servirá como preparación para la Copa del Mundo, donde ambos equipos ya están clasificados. “México hará un gran papel en el Mundial y es una prueba importante para nosotros. Tiene buenos jugadores y está bien dirigido. Va a ser un partido intenso y muy útil”, expresó.

Moriyasu cerró su intervención resaltando la importancia del encuentro como motivación para sus jugadores: “No siento remordimientos del último encuentro y no me enfoco en ninguna venganza en el partido de mañana, estoy enfocado en la Copa del Mundo. Jugar aquí contra México es una inspiración de lo que podemos hacer en contra de los mejores equipos del mundo y que mis jugadores se concentren en ganar y competir”.

