Javier Aguirre sobre 'Chucky' Lozano en el Tri: "a la tercera se nos dio"

El estratega de la Selección Mexicana también agregó que la falta de Hirving en convocatorias fue por lesiones del jugador

Álex Martínez
6 de Septiembre de 2025
Lozano con el Tri | IMAGO7

La Selección Mexicana tuvo una novedad importante en la convocatoria de Javier 'Vasco' Aguirre para los amistosos contra Japón y Corea del Sur: el regreso de Hirving 'Chucky' Lozano. El delantero no había sido considerado en anteriores ocasiones debido a lesiones que le impidieron estar disponible, pero en esta ocasión llegó en buen momento físico y futbolístico.

Aguirre comentó sobre la primera vez que trató con Lozano

En conferencia de prensa, Aguirre recordó cómo se encontró con el atacante en Europa:

“Hablé con Hirving la primera vez en Holanda, en Ámsterdam. Él venía del Eindhoven. Le dije que no soy duro, pero me gusta el orden y la disciplina; que empezamos de cero. No lo conocía de nada, nada es nada. No miré hacia atrás: si hizo o dejó de hacer, no me importa.”

El técnico explicó que las primeras convocatorias de Lozano con él no se dieron por motivos físicos. “Conmigo iba a venir si tenía buena conducta y jugaba bien. Empezó a jugar bien, se lesionó; lo iba a traer otra vez, se lesionó. Dos veces le pasó al pobre y, a la tercera, se nos dio.”

El 'Chucky' fue bien recibido en el grupo

Aguirre destacó que el jugador se integró con normalidad al grupo y mantuvo buena disciplina dentro y fuera de la cancha:

“Es como uno más: come con ellos, comparte perfectamente, mantiene la conducta, entrena. De momento no hay nada que reprochar. Es verdad que pregunté a anteriores entrenadores cómo era Hirving, y todos me han hablado buenas cosas.

Razones para convocarlo

El 'Vasco' explicó por qué decidió incluirlo en esta lista de amistosos, recalcando el nivel actual del delantero en la MLS:

“Por lo tanto, bienvenido a la Selección. Es un mexicano más, está haciendo bien su trabajo en San Diego y no tengo por qué no convocarlo si está en buen nivel. Ha hecho goles, asistencias, está sano y está fuerte, y nos puede aportar. No hay muchos mexicanos que han sido campeones en Europa; no los hay.”

