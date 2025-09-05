¿Con sabor a revancha? Japón lanza mensaje previo al amistoso ante Selección Mexicana

La Selección Mexicana se enfrenta a Japón en duelo amistoso, Javier Aguirre expresó que será un partido de altura; por su parte, el DT asiático recuerda aquella derrota en los Juegos Olímpicos cuando dirigía a la Sub-23.

Hajime Moriyasu habló sobre el encuentro de Tokio 2020 y aseguró que no se ha olvidado de ese encuentro que fue difícil para el representativo del ‘Sol Naciente’.

Japón l X:afcasiancup_jp

“Por supuesto que recuerdo el partido que perdimos contra México en los Juegos Olímpicos (por el bronce), recuerdo que después del juego, el equipo mexicano celebró, debemos ser más fuertes”, declaró el DT

No es una revancha

Moriyasu aseguró que el juego en puerta no lo ven como una revancha de lo acontecido en ese momento y simplemente se encuentran inspirados hacia el Mundial 2026, justa que ya han asegurado tras las Eliminatorias Asiáticas.

“No siento remordimientos del último encuentro y no me enfoco en ninguna venganza en el partido de mañana, estoy enfocado en la Copa del Mundo. Jugar aquí contra México es una inspiración de lo que podemos hacer en contra de los mejores equipos del mundo y que mis jugadores se concentren en ganar y competir”, resaltó.

Asia l X:afcasiancup_jp

Un Japón de calidad

Japón llega al amistoso ante México con sus principales estrellas entre ellas: Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Frankfurt), Kaoru Mitoma (Brighton), Takumi Minamino (Monaco), Wataru Endo, (Liverpool) y Takefusa Kubo (Japón).

Kubo l X:afcasiancup_jp