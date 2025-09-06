El exfutbolista mexicano Pavel Pardo habló abiertamente sobre uno de los episodios más duros de su carrera: quedarse fuera de dos Copas del Mundo por decisión técnica de Javier “Vasco” Aguirre.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

En entrevista con AS USA, el exmediocampista recordó cómo perdió la oportunidad de disputar los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, pese a su calidad y trayectoria.

“Son decisiones del técnico, el técnico al final es el que decide, es el que tiene la última palabra, es el que forma su equipo. En 2002 fue así, no tengo nada en contra del Vasco y en 2010 también, me tocó estar en la Eliminatoria y cuando llega él me toca solo estar en un partido que fue en El Salvador, luego otro en casa. Son casos que pasan, yo no tengo ningún resentimiento ni nada. Fue una decisión del técnico”, declaró Pardo.

A raíz de estas determinaciones, el único Mundial que Pavel Pardo pudo disputar fue Alemania 2006, bajo el mando de Ricardo La Volpe, torneo en el que se consolidó como pieza clave en el mediocampo del Tri.

Pavel Pardo fue borrado de dos Mundiales | MEXSPORT

Javier Aguirre, mano dura en las convocatorias

El testimonio de Pardo confirma lo que muchos en el medio ya reconocen: Aguirre nunca ha dudado en tomar decisiones difíciles, incluso si eso significa dejar fuera a futbolistas de renombre.

Con miras a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, el “Vasco” todavía no define su lista final de 25 convocados, pero ya ha demostrado que no le tiembla la mano. Uno de los casos más sonados es el de Guillermo Ochoa, quien sueña con jugar su sexta justa mundialista pero hoy no cuenta con equipo, lo que podría costarle un lugar en la Selección Mexicana.

'Vasco' Aguirre va por su tercer Mundial | MEXSPORT