México vs Japón EN VIVO Amistoso Internacional

Este sábado la Selección Mexicana vuelve a la actividad cuando, en Oakland, se enfrenten a Japón en partido amistoso en esta Fecha FIFA

La Selección Mexicana sigue en su preparación para la Copa del Mundo 2026 con un amistoso ante Japón en el Oakland-Alameda County Coliseum. El encuentro forma parte de una serie de compromisos estratégicos donde México medirá fuerzas con dos potencias asiáticas.

Desde el continente asiático, Japón llega con confianza intacta. Fue la primera selección no anfitriona en asegurar su boleto al Mundial 2026, tras vencer 2-0 a Bahréin y garantizar su lugar con tres partidos de anticipación. Esta solidez en las eliminatorias le brinda ventaja táctica y competitiva, convirtiendo el duelo en una prueba de nivel para el Tri.

La gran novedad mexicana es el regreso de Hirving 'Chucky' Lozano, quien vuelve a la convocatoria tras más de un año de ausencia por lesiones. El atacante de San Diego FC aparece como una opción fresca y valiosa tras su buen rendimiento en la MLS, con ocho goles y seis asistencias en la temporada. Además, el seleccionador Javier Aguirre convocó a 25 jugadores, con sorpresas como Germán Berterame y Rodrigo Huescas, mientras que figuras como Julian Quiñones o Gilberto Mora fueron excluidas.