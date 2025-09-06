Afición explota contra Javier Aguirre y le recuerda al 'Bofo', 'Conejo' y García Aspe tras su "yo no regalo nada"

La convocatoria o la ausencia de Guillermo Ochoa para la próxima Copa del Mundo se volvió el tema de conversación favorito en mesas de debate o ruedas de prensa. Ante esto, Javier Aguirre respondió tajantemente: "yo no regalo nada"; razón por la cual la afición explotó y recordó casos de jugadores que se presentaron a un Mundial sin mucho mérito.

Los primeros y más recordados son Adolfo 'Bofo' Bautista y Óscar 'Conejo' Pérez, quienes fueron convocados para Sudáfrica 2010. El guardameta era arquero de Jaguares de Chiapas y tenía 37 años; mientras que el delantero aún era jugador de Chivas con 31 años.

Conejo en el Mundial | MEXSPORT

Pese a que el desempeño del 'Conejo' no fue malo, la convocatoria y su titularidad fue uno de los temas más criticados en aquella Copa del Mundo, pues para muchos el puesto titular era para Guillermo Ochoa. Por su parte, Bautista tuvo una actuación sin pena ni gloria en los Octavos de Final ante Argentina.

En el Mundial de 2002, Javier Aguirre también recibió críticas por la convocatoria de Alberto García Aspe, quien ya no estaba en su mejor momento. El centrocampista fue a la justa mundialista con 35 años y con sus mejores años atrás; aunque en aquella Copa del Mundo, Jorge Campos y Gabriel Caballero también fueron criticados.

Aspe | MEXSPORT

La gran parte de los comentarios

Entre toda la molestia de las personas, se hizo una pequeña remembranza de los jugadores que fueron sin merecerlo y, en opinión de los aficionados, la falta de congruencia del 'Vasco'. Al día de hoy, Guillermo Ochoa se encuentra sin equipo y al momento sin esperanzas de poder asistir a su sexto Mundial.

Comentarios de la afición | Captura de pantalla