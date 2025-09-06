¡Respeto y lealtad! Malagón le abre las puertas del Tri a Memo Ochoa: “No existe ninguna mala leche”

Se acerca el Mundial 2026 y en el arco de la Selección Mexicana aun no hay nada concreto sobre el guardameta titular para dicha competición; todo indica que la competencia, hasta el momento, es con Ángel Malagón, Tala Rangel y Guillermo Ochoa.

Memo Ochoa l IMAGO7

Paco Memo que busca su sexta participación en Copas del Mundo sigue encontrar acomodo en un equipo para esta temporada para seguir soñando en llegar al Mundial de Norteamérica, sobre el tema habló Malagón quien le asegura hay una competencia sana en el Tri.

“Yo lo defiendo (a Memo Ochoa) porque es mi amigo. Creo que nos podemos ver mutuamente a los ojos. Entre los dos existe respeto y lealtad, y yo creo que una buena amistad que ha generado durante muchos años y aquí no existe ninguna mala leche”, resaltó el guardameta azulcrema en zona mixta.

Competencia l IMAGO7

Buenos deseos

Simplemente buenos deseos para su colega: “Ojalá pueda encontrar un equipo y que le vaya bien. Él siempre va a aportar para bien y creo que se merece lo mejor. Al final del día la gente encargada (de la Selección Mexicana) va a decidir”.

“Y lo único que nos queda a todos nosotros es trabajar y el que esté de portero en el Mundial creo que puede hacer las cosas de muy buena manera”, mencionó Ángel Malagón.

Por méritos y no regalías

Por su parte, Javier Aguirre dijo que no regala nada y que Guillermo Ochoa ha sido parte del Tri debido a su experiencia: “Realmente lo de las seis copas, yo no regalo nada. (Memo Ochoa) viene con nosotros porque nos ayuda y porque lleva un rol bastante importante en el vestidor.

Tri l IMAGO7



