Este es el Xl inicial de México para enfrentar a Japón; Chucky Lozano a la banca

Javier Aguirre ya tiene la alineación titular de la Selección Mexicana para medirse a Japón en partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA. El ‘Vasco’ apostó por una mezcla de experiencia y juventud, con Edson Álvarez como capitán del equipo.

El once inicial del Tricolor estará conformado por: Ángel Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez; Marcel Ruiz, Orbelín Pineda; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Alexis Vega.

México l IMAGO7

Lozano a la banca después de ausencia

Hirving Lozano iniciará en la banca, por lo que deberá esperar su oportunidad para ganarse la confianza de Aguirre en este nuevo proceso rumbo al Mundial 2026.

El 'Chucky' vueleve a combinado Tricolor después de una larga ausencia, por lo que tendrá que volver a iniciar desde las órdenes del Vasco.

Hirving Lozano l IMAGO7

Un digno rival

México buscará mostrar solidez ante una selección japonesa que viene en ascenso y que ha demostrado ser un rival exigente en los últimos años. Además, que es una de las selecciones que ya está clasificada al Mundial.

Los asiáticos viene con una plantilla repleta de jugadores europeos encabezados por Takefusa Kubo de la Real Sociedad de San Sebastián y Wataru Endo del Liverpool.

XI inicial l RÉCORD