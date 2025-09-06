¡Para los libros de historia! Las leyendas brasileñas aparecen en icónica foto

La talentosa estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, volvio a aparecer en las redes sociales, esta vez acompañado de dos de las leyendas más grandes de Brasil, Ronaldo Nazario y Ronaldinho Gaucho.

Vinicius Junior I IG: @vinijr

Para los libros de historia

En la imagen se puede ver a los tres atroz del ‘jogo bonito’, posando para lo que parece una sesión de fotos para alguna marca o campaña de Vini; en ella se puede ver a los tres lucir un estilo propio y característico de las personalidades de cada uno de ellos, además de posar con un modelo clásico de tenis Nike.

La foto desfiló en el Instagram de Vini y desde su publicación, millones de personas han reaccionado a lo que la imagen significa, no solo por la aparición de tres de los mejores jugadores de la historia de la Verdeamarela, sino por la posible colaboración que podría llegar.

Vinicius, Ronaldo y Ronaldinho I IG:@vinijr

Junto con la icónica imagen, el atacante Merengue, subió un par de imágenes más, una de él frente a un micrófono y otra más de los tres astros un poco más ‘divertida’, por lo que es posible que venga más contenido de estas tres grandes leyendas de la Selección de Brasil y del balompié internacional.

Esta no es la primera vez que las tres estrellas aparecen a cuadro juntas, puesto que hace unos meses justo antes del inicio del Mundial de Clubes 2025, los tres futbolistas fueron vistos en una cena en Estados Unidos, antes del arranque del torneo internacional, por lo que podría existir una conexión entre ambas.

Vinicius, Ronaldinho y Ronaldo en Estados Unidos I @vinijr