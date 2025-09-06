¡Se viene el debut! Lizbeth Ovalle convocada para partido del Orlando Pride

Lizbeth Ovalle estaría cerca de hacer su debut y podría ser ante Chicago Red Stars dentro de la NWSL, la mexicana ya se encuentra disponible, tras el tema del visado, para el Orlando Pride en la decimonovena fecha.

La mexicana estará presente en el duelo a disputarse en el estadio Northwestern University Soccer Field. Considerada una de las grandes figuras en las ‘Amazonas’ por fin tendrá sus primeros pasos sobre la cancha vestida de morada.

Sin embargo, su presencia dentro del rectángulo verde también se podría atrasar debido a que viene de vacaciones y la condición física podría ser un obstáculo; sin embargo, todo dependerá del DT y las circunstancias del encuentro.

Nuevo equipo

La ganadora de seis campeonatos de Liga con Tigres buscará hacer historia con Orlando Pride, que de entrada lo hizo al tener por algunos días el privilegio de ser la jugadora con el fichaje más costoso por un equipo Femenil.

Termina récord

Cabe mencionar, que los 1.5 millones de dólares que se convirtió en el fichaje más caro, terminó por romperse debido al traspaso de Grace Geyoro’s del París Saint-Germain al London City Lionesses recientemente.

La francesa de 28 años terminó por proclamarse con una nueva marca tras el desembolso del conjunto inglés de 1.9 millones de dólares superando lo hecho por Orlando Pride con la mexicana.

