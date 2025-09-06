¡El más grande! Niño llora al conocer a Cristiano Ronaldo previo al Armenia vs Portugal

Portugal inició su actividad en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y lo hizo con una goleada de 5 a 0 sobre Armenia, con un doblete del capitán, Cristiano Ronaldo. Joao Félix y Joao Cancelo también aportaron con anotaciones.

Niño se emociona al tener a Cristiano Ronaldo tan cerca

Previo al inicio del encuentro, las cámaras captaron un emotivo momento entre Cristiano Ronaldo y un niño que lo acompañó para el protocolo de los himnos antes de arrancar. El pequeño demostró su felicidad por tener al 'Comandante' tan cerca.

El niño soltó lágrimas mientras observaba a Cristiano. El portugués solo le sonrió para hacerlo sentir todavía más feliz de tenerlo tan cerca. El momento se hizo viral rápidamente en redes sociales para destacar la actitud el lusitano.

Afición aplaude gestos de Cristiano Ronaldo con pequeño aficionado

El gesto de Ronaldo generó reacciones inmediatas entre aficionados y medios, quienes resaltaron la humildad y cercanía del delantero con los más jóvenes, para recordar su legado más allá de los récords y goles.

Incluso varios usuarios compartieron imágenes y videos del momento, algunos comentaron cómo la sonrisa del portugués logró iluminar el día del pequeño y convertirse en un símbolo de inspiración para toda una generación de fanáticos.

