Portugal realiza homenaje a Diogo Jota y André Silva previo al duelo ante Armenia

El mundo del futbol sigue de luto tras el sensible fallecimiento de Diogo Jota y su hermano André Silva, ocurrido dos meses atrás en un trágico accidente. La noticia había conmocionado especialmente a Portugal, donde la Selección Nacional rindió un emotivo homenaje previo a su partido frente a Armenia por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

Minuto de silencio y mensaje de despedida

Antes del silbatazo inicial, jugadores y aficionados guardaron un respetuoso minuto de silencio en memoria de los hermanos. Además, una gran manta con la leyenda: "Descansa en paz se desplegó en el estadio, como símbolo del cariño y respeto que ambos futbolistas habían despertado en la afición.

Homenaje | Captura de pantalla

Reconocimientos alrededor del mundo

El tributo de Portugal se sumó a los múltiples mensajes de solidaridad y condolencias que clubes, compañeros y aficionados de todo el planeta expresaron durante los últimos meses. La huella deportiva y humana de Jota y Silva trascendió fronteras, dejando un legado imborrable en el balompié internacional.

Portugal afrontó su primer partido sin Jota

El encuentro contra Armenia representó un desafío adicional para el combinado luso, ya que fue el primer compromiso oficial sin la presencia de Diogo Jota. La ausencia del delantero marcó profundamente al vestuario y a la afición, convirtiendo el duelo en un acto de unión y homenaje más allá del resultado deportivo.

Cristiano y el homenaje | AP