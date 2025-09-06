Hirving Lozano reaparece con el Tri tras más de un año de ausencia

El delantero que milita en la MLS, vuelve a la Selección Mexicana en el partido amistoso contra Japón

Iliany Aparicio
6 de Septiembre de 2025
Lozano regresó a la Selección Mexicana
Después de un largo año y cinco meses sin enfundarse la camiseta nacional, Hirving Lozano volvió a la actividad con la Selección Mexicana. El atacante ingresó al minuto 60 en el amistoso frente a Japón, reemplazando a Alexis Vega, y sellando así su tan esperada reaparición con el Tricolor.

La última vez que Lozano había visto acción con México fue en marzo de 2024, cuando el equipo todavía era dirigido por Jaime Lozano. En aquella ocasión, el entonces atacante del PSV Eindhoven tuvo diferencias con la logística del viaje para esa Fecha FIFA.

Lozano antes de ingresar a la cancha | MEXSPORT
Tanto él como Santiago Giménez enfrentaron complicaciones para incorporarse a la concentración, llegando con dos días de retraso, situación que generó malestar en el jugador.

Ahora, bajo la dirección de Javier Aguirre, el “Chucky” vuelve a escena con la Selección, en un regreso que no solo marca un reencuentro con la afición mexicana, sino también una nueva etapa en la que se espera que Lozano sea pieza clave rumbo al proceso mundialista.

Lozano durante el encuentro ante Japón | MEXSPORT
