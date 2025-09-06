Christian Martinoli se burla de David Faitelson: “Me están viendo mis hijas y las hijas de otros"

Este sábado la Selección Mexicana de Futbol se enfrenta a Japón, donde TV Azteca tuvo en su transmisión a Christian Martinoli y a Luis García desde el palco de transmisión del Oakland Colliseum.

Al principio de la transmisión, antes del arranque del partido, Christian Martinoli recordó las transmisiones junto a Luis García en el canal del doctor de YouTube, cuando no tenían los derechos del Tricolor para la Copa Oro.

Martinoli y García durante una transmisión del Tri | CAPTURA

En ese momento, Martinoli aprovechó para burlarse de David Faitelson quien, durante sus transmisiones en YouTube, criticó al narrador de Azteca y a Luis García.

“Me están viendo mis hijas y las hijas de otros", además de recordar las transmisiones en el canal de Luis García en cada oportunidad que tiene durante el encuentro.

En los primeros 45 minutos del encuentro, donde Japón ha sido dominador, sigue empatado sin goles entre México y los nipones.

Christian Martinoli | @martinolimx