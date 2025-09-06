"Que chille": Robegrill debuta como analista de NFL y aficiones explota

La NFL llegó a Brasil, causando el furor de los aficionados sudamericanos, pues por primera vez en la historia, el ovoide llegó a tierras brasileñas por la puerta grande, sin embargo, hubo una decisión con la transmisión que la afición no recibió de la mejor manera.

Solo transmisión por stream

El juego se realizó en el Neo Química Arena, en la ciudad de Sao Paulo, donde los Jefes de Kansas, cayeron ante los Chargers. Desafortunadamente para los fans de los jefes y Chargers, no hubo transmisión en vivo por parte de alguna televisora, en esta ocasión, fueron los creadores de contenido, de distintos países los encargados de traer el juego desde sus canales de Youtube.

Para México, uno de los que transmitieron el juego fue el creador de contenido de comida, ‘Robegrill’, quien no se caracteriza por un contenido de deportes, más bien de comida y entrevistas, por lo que los fans no estuvieron de acuerdo en la elección del creador de contenido.

Pese a que ninguna televisora u otro canal de deportes pasó en vivo el juego, los seguidores de la NFL, en español solo tuvieron dos opciones, ver el juego con Robegrill o solo seguirlo por internet.

Desaprobación total

Ante la decisión de la NFL, muchos fanáticos se pronunciaron al respecto; las quejas en su mayoría eran sobre el comentarista elegido, pues argumentaron que si la liga iba a tomar esa decisión, al menos hubieran elegido a alguien que se 'especialice’ en el deporte.

“Jajaj nmms que p..”

"Qué pasa con el deporte que amo"

“Es lo peor que han inventado”

“El target de esos creadores no son los deportes, mucho menos NFL, qe esperaba youtube”

Son algunos de los tantos comentarios negativos que vivió el youtuber, Robegrill en su debut como comentarista, todo esto mientras la NFL vivió uno de sus momentos más importante en su historia.