Querido alumno de José Ramón Fernández se olvida de ESPN y aparece en TUDN

En el mundo del periodismo deportivo cada vez es más común ver a narradores y analistas colaborar en distintos espacios gracias a la globalización y a la falta de contratos de exclusividad. Un ejemplo reciente fue la participación de Ciro Procuna, uno de los analistas más reconocidos de ESPN, en el Podcast de +Deporte, acompañado por Andrés Vaca, Francisco Javier González y Fernando Jesús Torres.

La carrera de Ciro Procuna y la influencia de Francisco Javier González

Durante la conversación, Procuna compartió momentos clave de su trayectoria, destacando cómo Francisco Javier González fue un pilar fundamental en su desarrollo profesional. Además, recordó los retos que enfrentó y los motivos detrás de su salida de TV Azteca, hecho que provocó tensiones con José Ramón Fernández.

Ciro Procuna | @ciro_procuna

La "guerra fría" con José Ramón Fernández

Francisco Javier González explicó que su decisión no fue fácil y generó lo que describió como una especie de “guerra fría” con José Ramón. Según relató, la situación se tensó porque Fernández consideraba que la permanencia de Ciro en TV Azteca era estratégica para la empresa.

“José Ramón le decía: ‘¿Cómo te vas a ir a un proyecto de radio, Ciro, si este es un proyecto de televisión sólido? Tu nombre está en los papeles de esta empresa, tú eres el que sigue’. Yo no sabía qué iba a decidir Ciro, nunca se lo pregunté. Me enteré cuando él mismo le contestó a José Ramón. Le preguntó: ‘¿Te quedas o te vas?’ y Ciro respondió: ‘Me voy al proyecto con Javier’. Cada quien hizo su proceso mental, platicó con su familia, y finalmente llegó el momento de decir adiós. Y nos fuimos”.

