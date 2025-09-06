¿Por Marc Crosas? Lola del Carril confirma que se muda a México

La narradora argentina apunta a continuar su carrera en la televisión mexicana

Álex Martínez
6 de Septiembre de 2025
¿Por Marc Crosas? Lola del Carril confirma que se muda a México
¿Por Marc Crosas? Lola del Carril confirma que se muda a México | X: @marccrosas

La narradora argentina, Lola del Carril compartió una noticia que alegró a varios aficionados del futbol, pues se mudará a México para continuar su carrera, luego de destacar en su país al estar en las transmisiones de partidos importantes de las ligas europeas.

X: @loladelcarril

Durante el verano, Lola del Carril brilló todavía más por su trabajo en el Mundial de Clubes, en el que narró varios partidos. En dichas transmisiones, Marc Crosas la acompañaba y su gran conexión agradó a los aficionados.

Según reportes, la narradora llegará a TUDN para hacer frente a la competencia en el Mundial 2026 y con una dupla que genera grandes expectativas, luego de su gran trabajo en el verano.

X: @loladelcarril

Se espera que Lola aporte frescura y dinamismo a las transmisiones, manteniendo su estilo único que combina análisis preciso y entusiasmo por el juego. Su llegada es vista como un refuerzo importante para la cobertura deportiva de la cadena mexicana.

Además, la audiencia confía en que la dupla con Marc Crosas siga mostrando la química que sorprendió a los aficionados, convirtiéndose en un referente dentro de las transmisiones del futbol internacional en México.

X: @loladelcarril


 

TE PUEDE INTERESAR

Don Beto subió su reportaje a su canal de YouTube

Empelotados | 05/09/2025

¿Reportero de televisión? Don Beto reaparece en redes y sorprende con nueva etapa
Mía Cabañas fue entrevistada tras el empate de Paraguay

Empelotados | 05/09/2025

Reportero no sabía que estaba entrevistando a la hija de Salvador Cabañas
Narradores se olvidan del campeonato de Charros

Empelotados | 06/09/2025

Narradores regiomontanos se quejan, no narran el campeonato de los Charros y les cortan la transmisión
Te recomendamos
¿Se despide de ESPN? Álvaro Morales lanza misterioso mensaje: "Tengo algo que contarles…"
Futbol
Tendencias

LO ÚLTIMO

 